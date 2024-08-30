ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу росіян: Генштаб повідомив про втрати ворога

Загальні бойові втрати російських окупантів на 30 серпня склали 613 590 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1200 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.08.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 613 590 (+1200) осіб ліквідовано

танків - 8574 (+3)

бойових броньованих машин - 16 722 (+23)

артилерійських систем - 17 572 (+23)

РСЗВ - 1175 (+1)

засоби ППО - 940 (+1)

літаків - 368

гелікоптерів - 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 453 (+84)

крилатих ракет - 2556

кораблів/катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 23 763 (+57)

спеціальної техніки - 2967 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що кількість боєвих зіткнень на фронті зросла. Більше про це читайте у новині.

Росіяни втратили ще один літак

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