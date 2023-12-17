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ЗСУ відправили "на концерт до Кобзона" 1250 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

ЗСУ відправили "на концерт до Кобзона" 1250 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Влада РФ, незважаючи на втрати, відправляє воювати своїх солдатів / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 17 грудня склали понад 346 070 осіб. За минулу добу українські війська ліквідували ще 1250 загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

  • танків - 5739 (+19) 
  • бойових броньованих машин - 10692 (+25) 
  • артилерійських систем - 8137 (+37) 
  • РСЗВ - 923 (+3) 
  • засобів ППО - 609 (+4) 
  • літаків - 324 
  • гелікоптерів - 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40)
  • крилатих ракет - 1610 (+1)
  • кораблів та катерів - 22 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) 
  • спеціальної техніки - 1194 (+4)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулось 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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