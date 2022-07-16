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ЗСУ відправили за кораблем ще 140 росіян: названо нові бойові втрати окупантів

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ЗСУ відправили за кораблем ще 140 росіян: названо нові бойові втрати окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 38140 окупантів. За останню добу ЗСУ відправили за кораблем 140 росіян.

Найбільших втрат за останню добу, 15 липня, ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24 лютого до 16 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38140 (+140) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1677 (+5) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 3874 (+8) од;
  • артилерійських систем – 846 (+4) од;
  • РСЗВ - 247 (+0) од;
  • засоби ППО - 109 (+0) од;
  • літаків – 220 (+0) од;
  • гелікоптерів – 188 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 687 (+6);
  • крилаті ракети - 162 (+7);
  • кораблі - 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4) од;
  • спеціальна техніка - 68 (+1).

Зазначається, що наразі дані уточнюються.

Нагадаємо, українською авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

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