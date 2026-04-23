ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
504
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ відправили до пекла понад тисячу окупантів: деталі від Генштабу

Окупанти продовжують зазнавати чималих втрат у війні проти України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 100 окупантів. Також загарбники втратили чимало техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026

  • особового складу — близько 1 322 550 (+1 100) осіб

  • танків — 11 888 (+3)

  • бойових броньованих машин — 24 441 (+5)

  • артилерійських систем — 40 574 (+58)

  • РСЗВ — 1 752 (+3)

  • засоби ППО — 1 351 (+1)

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 350

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 253 430 (+1 941)

  • крилаті ракети — 4 549

  • кораблі/катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 91 127 (+202)

  • спеціальна техніка — 4 134 (+2)

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.

Дата публікації
Кількість переглядів
504
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie