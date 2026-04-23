ЗСУ відправили до пекла понад тисячу окупантів: деталі від Генштабу
Окупанти продовжують зазнавати чималих втрат у війні проти України.
Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 100 окупантів. Також загарбники втратили чимало техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026
особового складу — близько 1 322 550 (+1 100) осіб
танків — 11 888 (+3)
бойових броньованих машин — 24 441 (+5)
артилерійських систем — 40 574 (+58)
РСЗВ — 1 752 (+3)
засоби ППО — 1 351 (+1)
літаків — 435
гелікоптерів — 350
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 253 430 (+1 941)
крилаті ракети — 4 549
кораблі/катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 91 127 (+202)
спеціальна техніка — 4 134 (+2)
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.