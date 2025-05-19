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- Війна
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ЗСУ відправили "до пекла" ще понад 1000 окупантів: деталі від Генштабу
Армія РФ щодня зазнає втрат на полі бою. За минулу добу було ліквідовано понад 1000 осіб.
Сили оборони України ліквідували ще 1040 російських загарбників, а також знищили 29 артсистем.
Про це сьогодні, 19 травня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 974770 (+1040) осіб
танків — 10833 (+1)
бойових броньованих машин — 22562 (+5)
артилерійських систем — 28009 (+29)
РСЗВ / MLRS — 1387 (+0) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems — 1167
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36503 (+118)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн– 48988 (+88)
спеціальна техніка — 3892
Раніше повідомлялося, що РФ успішно компенсує втрати сучасних бойових літаків, як-от Су-30СМ та Су-35, попри зниження темпів їхнього виробництва.