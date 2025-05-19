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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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534
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ЗСУ відправили "до пекла" ще понад 1000 окупантів: деталі від Генштабу

Армія РФ щодня зазнає втрат на полі бою. За минулу добу було ліквідовано понад 1000 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Росйський солдат

Росйський солдат / © Associated Press

Сили оборони України ліквідували ще 1040 російських загарбників, а також знищили 29 артсистем.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 974770 (+1040) осіб

  • танків — 10833 (+1)

  • бойових броньованих машин — 22562 (+5)

  • артилерійських систем — 28009 (+29)

  • РСЗВ / MLRS — 1387 (+0) од,

  • засоби ППО / anti-aircraft systems — 1167

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36503 (+118)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн– 48988 (+88)

  • спеціальна техніка — 3892

Раніше повідомлялося, що РФ успішно компенсує втрати сучасних бойових літаків, як-от Су-30СМ та Су-35, попри зниження темпів їхнього виробництва.

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