Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1076070 осіб.

Про це 24 серпня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.08.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1076070 (+910) осіб

танків — 11129

бойових броньованих машин — 23167 (+3)

артилерійських систем — 31898 (+40)

РСЗВ — 1472

засоби ППО — 1211 (+1)

літаків — 422

гелікоптерів — 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53056 (+121)

крилаті ракети — 3598

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 59593 (+81)

спеціальна техніка — 3944

Раніше повідомлялося, що громадянин Великої Британії Алан Роберт Вільямс загинув під час свого першого завдання на фронті в Україні. Він підписав військовий контракт. 35-річний колишній завгосп у школі Вільямс покинув домівку 7 травня, щоб приєднатися до боротьби з російськими окупантами на Харківщині.