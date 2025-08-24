ТСН у соціальних мережах

Війна
420
1 хв

ЗСУ відправили до пекла сотні окупантів: деталі від Генштабу

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1076070 людей особового складу.

Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1076070 осіб.

Про це 24 серпня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1076070 (+910) осіб

  • танків — 11129

  • бойових броньованих машин — 23167 (+3)

  • артилерійських систем — 31898 (+40)

  • РСЗВ — 1472

  • засоби ППО — 1211 (+1)

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53056 (+121)

  • крилаті ракети — 3598

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 59593 (+81)

  • спеціальна техніка — 3944

Раніше повідомлялося, що громадянин Великої Британії Алан Роберт Вільямс загинув під час свого першого завдання на фронті в Україні. Він підписав військовий контракт. 35-річний колишній завгосп у школі Вільямс покинув домівку 7 травня, щоб приєднатися до боротьби з російськими окупантами на Харківщині.

