- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 420
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ відправили до пекла сотні окупантів: деталі від Генштабу
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1076070 людей особового складу.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1076070 осіб.
Про це 24 серпня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1076070 (+910) осіб
танків — 11129
бойових броньованих машин — 23167 (+3)
артилерійських систем — 31898 (+40)
РСЗВ — 1472
засоби ППО — 1211 (+1)
літаків — 422
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53056 (+121)
крилаті ракети — 3598
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 59593 (+81)
спеціальна техніка — 3944
Раніше повідомлялося, що громадянин Великої Британії Алан Роберт Вільямс загинув під час свого першого завдання на фронті в Україні. Він підписав військовий контракт. 35-річний колишній завгосп у школі Вільямс покинув домівку 7 травня, щоб приєднатися до боротьби з російськими окупантами на Харківщині.