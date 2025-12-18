ТСН у соціальних мережах

ЗСУ відправили до пекла сотні окупантів: Генштаб розкрив втрати РФ

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують зростати. Станом на 18 грудня вони сягнули 1 193 300. За добу ЗСУ ліквідували 950 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 193 300 (+950) осіб

  • танків — 11 432 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23 758

  • артилерійських систем — 35 232 (+27)

  • РСЗВ — 1 573 (+2)

  • засоби ППО — 1 263 (+1)

  • літаків — 432

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 91 716 (+330)

  • крилаті ракети — 4 073

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 70 480 (+119)

  • спеціальна техніка — 4 027

Нагадаємо, Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ наростила угрупування військ в Україні до 710 тисяч солдатів і почала стратегічну наступальну операцію.

«Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла», — уточнив він.

