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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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46
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ЗСУ відправили до пекла понад тисячу окупантів - Генштаб оновив дані про втрати

За добу армія загарбників зазнала серйозних втрат на фронті. Генштаб повідомив нові цифри.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу Росія втратила на фронті 1050 солдатів, п’ять танків і 68 артсистем. Загальні бойові втрати ворога — 1 029 660 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1029660 (+1050) осіб поранено/ліквідовано

  • танків — 11000 (+5)

  • бойових броньованих машин — 22969 (+2)

  • артилерійських систем — 30102 (+68)

  • РСЗВ — 1434 (+0)

  • засоби ППО — 1193 (+1)

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 44457 (+227)

  • крилатих ракет — 3439

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 54575 (+119)

  • спеціальної техніки — 3929 (+2)

Нагадаємо, у Росії було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.

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