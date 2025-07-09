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ЗСУ відправили до пекла понад тисячу окупантів - Генштаб оновив дані про втрати
За добу армія загарбників зазнала серйозних втрат на фронті. Генштаб повідомив нові цифри.
За минулу добу Росія втратила на фронті 1050 солдатів, п’ять танків і 68 артсистем. Загальні бойові втрати ворога — 1 029 660 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1029660 (+1050) осіб поранено/ліквідовано
танків — 11000 (+5)
бойових броньованих машин — 22969 (+2)
артилерійських систем — 30102 (+68)
РСЗВ — 1434 (+0)
засоби ППО — 1193 (+1)
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 44457 (+227)
крилатих ракет — 3439
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 54575 (+119)
спеціальної техніки — 3929 (+2)
Нагадаємо, у Росії було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.