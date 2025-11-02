- Дата публікації
ЗСУ відправили на "концерт до Кобзона" сотні росіян: деталі від Генштабу
За минулу добу окупанти втратили живої сили та техніки.
Станом на 2 листопада 2025 року загальні бойові втрати російських військ у війні проти України сягнули приблизно 11 143 670 осіб. Лише за минулу добу українські воїни ліквідували ще 940 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 143 670 (+940)
танків — 11 316
бойових броньованих машин — 23 525 (+4)
артилерійських систем — 34 162 (+25)
РСЗВ — 1 534
засоби ППО — 1 235
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 052 (+348)
крилаті ракети — 3 917
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 66 290 (+121)
спеціальна техніка — 3 987
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.