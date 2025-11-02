ЗСУ відправили на "концерт до Кобзона" сотні росіян: деталі від Генштабу

Окупант / © Getty Images

Реклама

Станом на 2 листопада 2025 року загальні бойові втрати російських військ у війні проти України сягнули приблизно 11 143 670 осіб. Лише за минулу добу українські воїни ліквідували ще 940 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.11.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 143 670 (+940)

танків — 11 316

бойових броньованих машин — 23 525 (+4)

артилерійських систем — 34 162 (+25)

РСЗВ — 1 534

засоби ППО — 1 235

літаків — 428

гелікоптерів — 346

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 052 (+348)

крилаті ракети — 3 917

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 66 290 (+121)

спеціальна техніка — 3 987

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.