ЗСУ відступили з трьох населених пунктів на Курахівському напрямку: подробиці

В Донецькій області на Курахівському напрямку українські військові через загрозу оточення відійшли з трьох населених пунктів.

Про це повідомив у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

«Гірник-Курахівка: - З Гірника наші воїни відійшли, бо там вже було оперативне оточення. - Також відійшли з Ізмайлівки, Олександрополя та залишків Зоряного. - Ворог активно тисне на Курахівку, там почалися міські бої. Зі всього того мішку ще є один шлях відходу, але він не є надійним. Я не думаю, що за Курахівку довго чіплятимося, бо загроза оточення маячить на горизонті, - написав він.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні нарахував 40 бойових зіткнень на курахівському напрямку. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка та Катеринівка. Підрозділи Сил оборони відбили 33 атаки противника, а сім атак станом на 22:00 26 жовтня все ще тривали.

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