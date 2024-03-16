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ЗСУ відтіснили окупантів з позицій на Бахмутському напрямку: деталі від аналітиків

ЗСУ відтіснили окупантів з позицій на Бахмутському напрямку: деталі від аналітиків

Зруйноване місто Бахмут на Донеччині. / Фото: Associated Press

На ділянці фронту тривають позиційні бої.

Протягом минулої доби під Бахмутом на Донеччині тривали позиційні бої. Зазначається, що українські військові відтіснили окупантів на Бахмутському напрямку. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що підтверджених змін лінії фронту не було. Втім, з посиланням на командира українського батальйону, який діє в районі Бахмута, повідомляє, що ЗСУ відтіснили загарбників з невстановлених позицій на Бахмутському напрямку. Також зазначається, що загарбники не просунулися на околицях Іванівського, що на заході від Бахмута за останні півтора тижня.

Зазначається, що позиційні бої тривали: на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки та Роздолівки; на північний захід від Бахмута - в районі Богданівки; на захід від Бахмута - у районі Іванівського; на південний захід від Бахмута - в районі Кліщіївки та Андріївки та на південь від Бахмуту - в районі Нью-Йорка.

Карта боїв ISW. Ситуація біля Бахмута на Донеччині. / ©
Карта боїв ISW. Ситуація біля Бахмута на Донеччині.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ розповіли про "гарячі" ділянки на Бахмутському напрямку. За словами очільника пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, загарбники не можуть просуватися на цій ділянці фронту. Окупантів стримують українські оборонці.

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