ЗСУ відтіснили окупантів з позицій на Бахмутському напрямку: деталі від аналітиків

На ділянці фронту тривають позиційні бої.
Протягом минулої доби під Бахмутом на Донеччині тривали позиційні бої. Зазначається, що українські військові відтіснили окупантів на Бахмутському напрямку.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики наголошують, що підтверджених змін лінії фронту не було. Втім, з посиланням на командира українського батальйону, який діє в районі Бахмута, повідомляє, що ЗСУ відтіснили загарбників з невстановлених позицій на Бахмутському напрямку. Також зазначається, що загарбники не просунулися на околицях Іванівського, що на заході від Бахмута за останні півтора тижня.
Зазначається, що позиційні бої тривали: на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки та Роздолівки; на північний захід від Бахмута - в районі Богданівки; на захід від Бахмута - у районі Іванівського; на південний захід від Бахмута - в районі Кліщіївки та Андріївки та на південь від Бахмуту - в районі Нью-Йорка.
Нагадаємо, раніше в ЗСУ розповіли про "гарячі" ділянки на Бахмутському напрямку. За словами очільника пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, загарбники не можуть просуватися на цій ділянці фронту. Окупантів стримують українські оборонці.