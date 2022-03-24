ЗСУ відтіснили російські війська від Києва ще на 25-35 км на схід — Пентагон

ЗСУ відтіснили російські війська від Києва ще на 25-35 км на схід — Пентагон

У Міністерстві оборони США відзначили успішну контратаку українських бійців біля Броварів.

У середу, 23 березня, високопоставлений чиновник з Міністерства оборони США заявив, що російські війська були відкинуті на відстань приблизно 55 кілометрів на схід від столиці України упродовж минулої доби.

Про це з посиланням на брифінг у Пентагоні повідомляє американський канал ABC News.

За словами посадовця Міноборони США, українські військові зуміли відкинути окупантів вдвічі далі від тієї відстані, на яку вони наблизилися до Києва раніше, коли перебували за 20-30 км на схід від столиці. Поблизу Броварів ЗСУ "змогли відтіснити росіян приблизно на 55 кілометрів на схід і північний схід від Києва".

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У Міноборони США також відзначили, що російські війська, які зупинилися за 12-15 кілометрів на північ від Києва "окопуються" і облаштовують оборонні позиції.

Посадовець Пентагону також повідомив, що ЗСУ вдалося відтіснити частину російських військ біля міста Чернігова. У цьому контексті він зауважив, що Росія, схоже, “починає приділяти пріоритет” військовим діям на Донбасі - особливо в районі Луганська.

Нещодавню військову активність Росії біля західного портового міста Одеси, яка призвела до спекуляцій про можливий напад на місто, на думку представника Міоборони США, могла бути обманним маневром.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів Америки на підставі аналізу зібраних фактів визнав дії Російської Федерації в Україні воєнним злочином.

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