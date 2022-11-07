ЗСУ відтісняють окупантів та обороняються на сході і півдні: Міноборони - про ситуацію на фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті. ЗСУ зараз активно обороняються, а на деяких ділянках - відтісняють російських окупантів.

Про це вона сказала в понеділок, 7 листопада, в етері телемарафону.

"Сьогодні на півдні триває активна оборона, так само як і на сході. Динаміка війни різна. Є періоди, коли інтенсивність висока і ми бачили миттєве просування вперед, бувають інші фази війни, як зараз, коли йде активна оборона", - пояснила Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що на півдні та сході України є ділянки фронту, де ЗСУ відтісняють окупантів. Проте вона наголосила, що задля безпеки українських воїнів не називатиме ці населені пункти.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Загарбники рушили на нашу державу зі сходу, півдня та півночі.

Українські захисники вигнали окупантів із півночі та Харківської області. Наразі триває контрнаступ на південному напрямку. Там росіяни хочуть створити ілюзію відступу, щоб загнати в пастку українські Сили оборони.

Російські окупанти знову готують криваві провокації на Херсонщині. Цього разу вони планують обстріляти житлові райони області, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

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