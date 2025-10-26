ЗСУ відтіснили ворога і звільнили одразу три села на Донеччині: подробиці

ЗСУ / © Associated Press

Сили оборони України звільнили від російських загарбників Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок Донецької області та відкинули ворог поблизу Никанорівки, Нового Шахового та Федорівки.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу.

Однак повідомляється, що ворог просунувся поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за добу 25 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 214 БпЛА.