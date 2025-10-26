ТСН у соціальних мережах

ЗСУ відтіснили ворога і звільнили одразу три села на Донеччині: подробиці

Одразу три населені пункти на Донеччині під контролем Сил Оборони України.

ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Сили оборони України звільнили від російських загарбників Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок Донецької області та відкинули ворог поблизу Никанорівки, Нового Шахового та Федорівки.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу.

Однак повідомляється, що ворог просунувся поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за добу 25 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 214 БпЛА.

