ЗСУ відтіснили ворога і звільнили одразу три села на Донеччині: подробиці
Одразу три населені пункти на Донеччині під контролем Сил Оборони України.
Сили оборони України звільнили від російських загарбників Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок Донецької області та відкинули ворог поблизу Никанорівки, Нового Шахового та Федорівки.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу.
Однак повідомляється, що ворог просунувся поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за добу 25 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 214 БпЛА.