ЗСУ відведуть окупаційні війська до лінії 23 лютого протягом двох місяців – генерал США Бен Годжес

Колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що зараз основна стратегія Кремля – розтягнути у часі війну проти України.

Про це він розповів у розмові з радником Офісу президента Олексієм Арестовичем та російським правозахисником та опозиціонером Марком Фейгіним.

"Мені чітко видно, що російські війська провалилися. Їхня стратегія зараз – розтягнути конфлікт. Кремль знає, що тут (у США – ред.) вибори будуть за два тижні, і тому їхня надія лише на те, щоб переконати Конгрес США та американський уряд втратити (підтримку – ред.) України. Тому вони зараз грають на час. Я вірю, що українські війська відведуть окупаційні війська РФ до лінії 23 лютого протягом двох місяців. І вони звільнять Крим до літа 2023 року. За умови, що США підтримуватимуть Україну, як і раніше, і всі санкції проти Росії залишаться, як є. Я думаю, що Кремль це розуміє", - розповів Годжес.

Бен Годжес також наголосив, що в якийсь момент Кремлю доведеться думати про те, щоб рятувати режим у Росії.

Контрнаступ ЗСУ

Західні політики сподіваються на перемогу України до кінця року. Про такі прогнози вони заявили на тлі контрнаступу ЗСУ.

На думку опозиціонера Майка Фейгіна, Кремль хоче переговорів для того, щоб зупинити наступ ЗСУ і виграти час, аби перегрупуватися та накопичити свої сили.

Для успішного контрнаступу Збройним силам України насамперед потрібна авіація.

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