ЗСУ відвоювали територію на Покровському напрямку, а ворог просунувся на Харківщині – ISW

У ворога також є просування на Донеччині.

Українські війська відвоювали території на Покровському напрямку. Водночас російська армія просунулася в Харківській області, біля Сватового, Сіверська і Часового Яру.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої в Харківській області

Геолокаційні кадри за 19 вересня свідчать, що окупанти нещодавно просунулися до дачних районів на захід від Глибокого (на північ від Харкова) і вздовж Трав’янського водосховища.

Ворог продовжував наземні наступи на північ від Харківа біля Глибокого, Вовчанська та Тихого.

Ситуація на фронті в Луганській області

Росіяни нещодавно підтвердили незначне просування на південний захід від Сватового під час продовження наступу вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Геолокаційні кадри за 19 вересня вказують, що загарбники незначно просунулися на заході Макіївки (на південний захід від Сватового) в Луганській області.

Воєнні блогери з РФ заявляли, що їхні бійці, які діяли на південний схід від Куп’янська, просунулися до Глушківки, на захід і північ від Піщаного та на південь від Стельмахівки. Однак аналітики не знайшли підтвердження цим заявам.

Бойові дії в Донецькій області

Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. Геолокаційні кадри за 18 вересня вказують, що ворог нещодавно просунувся на південний схід від Виїмки (на південний схід від Сіверська).

Протягом 18 і 19 вересня російська армія продовжувала наступати на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська у районі Івано-Дар’ївки та Виїмки.

Загарбники несуттєво просунулися на північ від Часового Яру. Геолокаційні кадри за 18 вересня свідчать, що росіяни незначно просунулися до Григорівки (на північ від Часового Яру).

Російські війська 19 вересня продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених наступів не зафіксовано.

Сили оборони України нещодавно відвоювали територію на Покровському напрямку, а російські війська трохи просунулися там.

Геолокаційні кадри за 19 вересня демонструють, що українські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Маринівки (на південний схід від Покровська та на північний схід від Селидового).

Геолокаційні кадри за 18 вересня вказують, що російські загарбники нещодавно трохи просунулися на південний захід від Михайлівки (на південний схід від Покровська та на схід від Селидового).

Пов’язаний із Кремлем російський блогер 18 вересня заявив, що армія РФ контролює 80% Гродівки (на схід від Покровська). Однак за оцінками аналітиків, ворог окупував приблизно 60% Гродівки.

Російські війська, які діяли на захід від Донецька, 19 вересня продовжували наступальні операції в районі Георгіївки та в напрямку Дальнього, однак не мали жодного підтвердженого просування.

Окупанти також 19 вересня продовжували наступальні операції на південний захід від Донецька. Підтверджених змін на лінії фронту не було. Протягом 18 і 19 вересня ворог атакував поблизу Вугледара, Костянтинівки, Катеринівки, Богоявленки та Водяного.

Російські війська 19 вересня продовжили наземні штурми в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Підтверджених змін лінії фронту не було.

Ситуація на південному фронті

Російська армія нещодавно досягла незначних успіхів на сході Запорізької області біля Гуляйполя. Геолокаційні кадри за 18 вересня показують, як українські війська завдають удару по захопленій ворогом будівлі у садівничому селищі на північ від Марфополя (безпосередньо на південний схід від Гуляйполя). Це свідчить про те, що росіяни просунулися далі в цьому районі під час попередніх штурмів.

На заході Запорізької області 19 вересня тривали обмежені позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти провели обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області.

Нагадаємо, за даними аналітиків Deep State, ворог просунувся біля Нью-Йорка, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку.

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