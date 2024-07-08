ЗСУ вигадали як зменшити тиск на ППО і полювати на розвідувальні БПЛА

На двох напрямах фіксували бої між дронами у повітрі.

Українські оператори БПЛА навчились блокувати ворожі безпілотники великої дальності у повітрі. Це може допомогти послабити тиск на засоби ППО малої та середньої дальності.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

1 червня були опубліковані кадри, на яких захисники за допомогою FPV-дронів уражають тактичний розвідувальний БПЛА Zala та розвідувальний безпілотник середнього радіуса дії "Орлан-10". Бій безпілотників у повітрі відбувався в районі села Велика Новосілка у Донецькій області.

Крім того, 29 червня з’явились кадри, на яких український безпілотник перехоплює "Ланцет". Ворожий дрон рухався на Харківському напрямі.

Однак, на думку експерті, ураження дешевими й доступними дронами дорожчих російських розвідувальних БПЛА може погіршити згадані комплекси. Окрім того, це дозволить Україні заощадити дорогі й дефіцитні ракети для ППО, які будуть використані для дорожчих й важливіших повітряних цілей.

"Російські та українські збройні сили зараз беруть участь у технологічних перегонах наступ-оборона, і здатність України впроваджувати масштабні технологічні інновації, випереджаючи російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України компенсувати поточні переваги Росії у військовій частині", — зазначили в ISW.

Раніше стало відомо, що російські розвідувальні дрони в Україні допомагає знищувати спортивна авіація.

Він першим приніс до свого підрозділу FPV-дрон! Як безпілотники допомагають на фронті

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