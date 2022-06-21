ЗСУ виграють війну, завдавши армії РФ "нокаутного удару" - генерал ЗС США

Відставний генерал-лейтенант армії США Марк Хертлінг впевнений у перемозі українських військ у війні проти РФ і станеться вона "нокаутним ударом".

Він зауважив, що розв'язки поєдинку варто очікувати, коли ЗСУ отримають достатньо західної зброї.

Про це генерал ЗС США написав у Twitter.

"Сєвєродонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя – усі бачили цю ударно-контраударну дію. Це боксерський поєдинок у важкій вазі. За 2 місяці боїв ще не було нокаутного удару. Це настане, оскільки сили Росії будуть виснажені", - йдеться у дописі американського військового.

Марк Хертлінг також додав, армія Росії продовжує втрачати особовий персонал та частину техніки. Українські сили також зазнаютьв втрат та втомлюються, але менше.

Нагадаємо, українські захисники завдали по острову Зміїний зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження. Окупанти зазнали значних втрат. Наразі військова операція ще триває.

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