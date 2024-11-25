ЗСУ виходять із двох "кишень"-пасток на Курахівському напрямку – експерт

Проводяться заходи, спрямовані на виведення українських військ із двох "кишень", які ворог хотів перетворити на пастки.

На Курахівському напрямку російські війська хотіли перетворити на пастки ділянки біля населених пунктів Катеринівка та Юріївка. Українські війська виводяться із цих двох "кишень".

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив у ефірі "Еспресо".

На Курахівському напрямку російські окупанти проводять наступальні дії з півночі, півдня та сходу.

Також читайте Росіяни посилили наступ на восьми стратегічних напрямках: аналіз генерала Маломужа

"Говорячи про окупацію противником Катеринівки, то цей населений пункт був крайньою точкою на сході тієї "кишеньки", де були ще Іллінка та Єлизаветівка. А те, що загарбник захопив Катеринівку, це означає, що наші війська здійснюють заходи, які пов'язані з відходом з цієї "кишені", що сформувалася на південь від Курахового", – розповів Згурець.

Він зауважив, що Юріївка – розташований на північ від Курахового населений пункт, де армія РФ також намагається здійснити вихід до села Сонцівка, а далі – на Курахове.

"Ділянки досить раціонально утримуються українськими оборонцями, відповідно, проводяться заходи, які скеровані на виведення військ з цих двох "кишень", які ворог хотів перетворити на пастки", – розповів експерт.

Нагадаємо, начальник Генштабу ЗСУ прокоментував складну ситуацію навколо Курахового на, і заявив, що шанс на втримання міста ще є. За словами генерал-лейтенанта, "ми будемо тримати його стільки, скільки зможемо".

Читайте також: