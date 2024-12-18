ЗСУ виконують на Курщині два завдання: як це допомогає Силам оборони на інших напрямках

ЗСУ виконують два завдання в Курській області: створення демілітаризованої зони та відволікання російських військ від інших напрямків.

Україна, за даними західних ЗМІ, втратила близько 50% територій, які контролювала в Курській області. Росія нібито на цій ділянці фронту має перевагу в усьому. Водночас ЗСУ продовжують виконувати поставлені командуванням завдання на цьому напрямку.

Про це повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан у коментарі "24 каналу", зазначивши, що не є коректним говорити про нібито втрачені українськими силами території в Курській області. Україна здійснює там дії, які відповідають певному плану.

Два завдання

"Перед українськими військовими не стояло завдання захоплення російської території і зараз не стоїть. Перше завдання, яке там виконується, – створення буферної демілітаризованої зони", – пояснив військовий експерт.

Росіяни, за його словами, ще додали денацифікацію – тільки вже їхню. Адже вони самі ліквідують всю інфраструктуру в цій зоні авіаційними бомбами, артилерією та далекобійними засобами ураження.

"Ця буферна зона на глибину приблизно 30 кілометрів створюється зусиллями обох армій. А далі – ухвалення рішення щодо пересування вздовж лінії кордону і утворення транскордонної області з боку Росії, починаючи від Білорусі і закінчуючи річкою Оскіл", – пояснив він.

Зазначимо, що Головнокомандувач Олександр Сирський заявив 17 грудня, що росіяни значною мірою активізувалися на території Курщини, де вони вже "третю добу" наступають. За його словами, вони залучають в боях підрозділи армії КНДР, які зазнають великих втрат.

Також у Курській області виконується друге завдання. Росіяни там збільшили щільність військ і проводять наступальні дії – це і була мета ЗСУ, коли вони заходили на Курщину.

"Потрібно було змусити російське військово-політичне керівництво перекинути на цей напрямок десятки тисяч військових, які не мали потрапити на Східний фронт чи були звідти зняті", – зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Зараз українській війська, за його словами, зв'язали боями на Курщині понад 50 тисяч окупантів і 20 тисяч вже відмінусовали. Ці 70 тисяч росіян не з'явились на Донецькому фронті, а це означає, що українські сили змогли стримати ворога в районі Покровська, Курахового та Великої Новосілки. В іншому випадку окупанти вже були б в Павлограді.

Що далі

"Далі цей напрямок українське командування може підсилити резервами, які, на думку росіян могли наступати на Брянщину. І вже з Курщини вони можуть піти у Брянську або Бєлгородську області – знову ж таки уздовж кордону, який протягнувся на 600 кілометрів", – припустив він.

Важливо, щоб там була створена зона безпеки, де б не було жодних військових об'єктів.

"Все залежатиме від рішення, яке ухвалить Росія. Якщо вона зупинить наступ на сході і перекинуть 50 тисяч резервів на Курщину, тоді ЗСУ можуть відійти на Бєлгородщину або на територію України. Проте це також буде виконання нашого завдання", – підкреслив Роман Світан.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, чому розпочалась операція у Курській області.