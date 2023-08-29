Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ "викурюють" окупантів із Токмака: місцева "влада" вже тікає з міста

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1638
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ "викурюють" окупантів із Токмака: місцева "влада" вже тікає з міста

ЗСУ "викурюють" окупантів із Токмака / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Окупаційну владу тимчасово захопленого Токмака на Запоріжжі вже вивозять до інших міст.

Українські військові "викурюють окупантів із Токмака".

Про це повідомив мер тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, майже щоденна "бавовна" і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку "перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове".

"Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" - на низькому старті, її перевозять в інше місто", - каже Федоров.

Наразі невідомо, куди саме тікають російські окупанти з міста, але, за словами Федорова, і "глибокий тил" не рятує рашистів від бавовни".

"Саме гарматне м’ясо "другої армії світу" не тікає, а збільшується! Тож маємо допомагати нашим військовим, щоб вони впевнено гнали ворога якнайдалі від України", - наголосив мер окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, російські окупанти відступають у зв'язку з проривом Збройних сил України ворожої лінії оборони на Запорізькому напрямку. Деталі розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1638
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація