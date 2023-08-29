ЗСУ "викурюють" окупантів із Токмака: місцева "влада" вже тікає з міста

Окупаційну владу тимчасово захопленого Токмака на Запоріжжі вже вивозять до інших міст.

Українські військові "викурюють окупантів із Токмака".

Про це повідомив мер тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, майже щоденна "бавовна" і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку "перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове".

"Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" - на низькому старті, її перевозять в інше місто", - каже Федоров.

Наразі невідомо, куди саме тікають російські окупанти з міста, але, за словами Федорова, і "глибокий тил" не рятує рашистів від бавовни".

"Саме гарматне м’ясо "другої армії світу" не тікає, а збільшується! Тож маємо допомагати нашим військовим, щоб вони впевнено гнали ворога якнайдалі від України", - наголосив мер окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, російські окупанти відступають у зв'язку з проривом Збройних сил України ворожої лінії оборони на Запорізькому напрямку. Деталі розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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