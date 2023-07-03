ЗСУ вирівнюють лінію фронту: Маляр назвала площу звільнених територій

Ганна Маляр назвала напрямки, де українські військові отримали найбільші успіхи.
Під час контрнаступу українські військові впевнено просуваються для звільнення наших територій та мають успіхи на східному та південному напрямках.
Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
Так, на сході тривають як наступальні, так і оборонні дії.
"Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на – Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", - зазначила вона.
За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту було звільнену площу збільшено на 9 кв.км.
Ворог за тиждень вдвічі збільшив кількість обстрілів на сході: позаминулий тиждень 6457 обстрілів; минулий тиждень – 11753 обстріли.
На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: були наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське.
"За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кв.км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 кв. км", - резюмувала Ганна Маляр.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ успішно контратакують на шести ділянках фронту.
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