ЗСУ віртуозним пострілом знищили дві автівки російських окупантів (відео)

Українські військові віртуозно знищили під Бахмутом дві машини окупантів.

Відповідне відео показали в телеграм-каналі СтратКом.

На кадрах видно, як полем пересувається вантажний автомобіль. Друга автівка вже стояла на дорозі. Коли транспорт російських окупантів “підійшов” один до одного, в них влучним пострілом влучили бійці 2-го самохідного артилерійського дивізіону 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

ЗСУ віртуозним пострілом знищили дві автівки російських окупантів

Нагадаємо, що в порту Чорноморська ракетним ударом Росії знищено 60 тисяч тонн зерна.

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