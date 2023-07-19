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ЗСУ віртуозним пострілом знищили дві автівки російських окупантів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ віртуозним пострілом знищили дві автівки російських окупантів (відео)

ЗСУ знищили дві автівки окупантів / Фото: Associated Press

Одним пострілом українські бійці знищили дві автівки росіян.

Українські військові віртуозно знищили під Бахмутом дві машини окупантів.

Відповідне відео показали в телеграм-каналі СтратКом.

На кадрах видно, як полем пересувається вантажний автомобіль. Друга автівка вже стояла на дорозі. Коли транспорт російських окупантів “підійшов” один до одного, в них влучним пострілом влучили бійці 2-го самохідного артилерійського дивізіону 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

ЗСУ віртуозним пострілом знищили дві автівки російських окупантів

ЗСУ віртуозним пострілом знищили дві автівки російських окупантів

Нагадаємо, що в порту Чорноморська ракетним ударом Росії знищено 60 тисяч тонн зерна.

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Дата публікації
Перегляди
1234
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