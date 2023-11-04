ЗСУ виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту: Генштаб повідомив останні новини з передової

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські війська завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Українські захисники відбили тут близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Верхньокам'янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де українські захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку.

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито близько 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів противника.

Раніше військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський розповів, як ситуація біля Авдіївки може розгортатися далі.

Читайте також: