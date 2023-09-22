ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту: головне зі зведення Генштабу

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив Генштаб.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна оситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Тут впродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області.

На Запорізькому напрямку атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по станціям РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 1 ворожий ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.

Раніше аналітики повідомили про успіхи ЗСУ на Запоріжжі. Про це можна прочитати у новині.