ЗСУ витіснили окупантів з кількох позицій і просунулись біля Бахмута - ISW

Також ЗСУ досягли невизначених успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Українські Збройні сили витіснили російську окупаційну армії з позицій поблизу Міньківки, що за 15 кілометрів на північний захід від Бахмута Донецької області, та Дубово-Василівки, яка розташована 6 кілометрів на північний захід від Бахмута.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW)

Зазначається, що українські Сили оборони продовжували наступальні операції на заході Запорізькій області та навколо Бахмута. Повідомляється, що 14 вересня вони просунулися на південь від Бахмута.

Аналітики з посиланням на Генштаб ЗСУ інформують, що українські сили досягли часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Крім того, ечник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що ЗСУ витіснили російські війська з позицій поблизу Міньківки та Дубово-Василівки.

своєю чергою, кілька російських "воєнкорів" стверджували, що українські війська просуваються поблизу Кліщіївки та займають райони на південно-західній околиці населеного пункту. Також російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ атакували частини 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ в районі Бахмута.

Карта боїв ISW. Бахмут.

Український Генштаб і Міноборони констатували, що українські оборонці продовжують поступове просування на Мелітопольському напрямку, додали в ISW.

нагадаємо, Генштаб зранку 15 вересня повідомив, що ЗСУ взяли Андріївку Донецької області. Село розташоване південніше Бахмута.

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