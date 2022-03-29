ЗСУ витісняють окупантів на деяких напрямках на Харківщині, Ізюм залишається критичною точкою - ОДА

ЗСУ витісняють окупантів на деяких напрямках на Харківщині, Ізюм залишається критичною точкою - ОДА

Протягом доби військові захопили багато ворожої техніки.

Біля Ізюма, що в Харківській області, ведуться запеклі бої з російськими окупантами.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, ця точка на карті досі залишається критичною.

Тим часом Збройні Сили України тримають свої позиції ведуть операції щодо витісненню ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Критичною точкою залишається Ізюм, там ведуться запеклі бої.

За добу в Харківькому районі ЗСУ захопили велику кількість російської техніки, наголоисв голова ОДА. Зокрема, засоби радіоелектронної боротьби. "Тепер це все послужить нашим Збройним Силам. Також українські військові ліквідували ще один російський літак та безпілотник", - йдеться у повідомленні Синєгубова.

Як повідомлялося, армія Російської Федерації випустила дві крилатіли ракети по місту Люботин, що у Харківській області. Одна людина загинула. Крім того, внаслідок обстрілів окупантів є постраждалі. Протягом минулої доби російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області.

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