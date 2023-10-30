ЗСУ витісняють росіян в районі Вербового, а РФ перекидає сили до Бахмута - Генштаб

Збройні сили України витісняють російську окупаційну армію в районі Вербового Запорізької області. Також українські оборонці мають успіхи на схід від Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Своєю чергою, загарбники перекидають в район Бахмута нові резерви.

Про це повідомив під час телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута. Українські оборонці мають успіхи східніше Кліщіївки та східніше Андріївки. Росіяни зазнають втрат, а тому перекидають на цей напрямок додаткові підрозділи.

"Окупанти здійснили понад 50 невдалих спроб минулого тижня відновити втрачене положення у цих районах, а також в районах Богданівки, Хромового та Іванівського", - розповів представник Генштабу.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони також продовжують ведення наступальної операції. ЗСУ "крок за кроком витісняють ворога в районі Вербового".

На Авдіївському напрямку армія РФ продовжує наступальні дії в районі Авдіївки. Там протягом тижня окупаційні війська здійснили понад 80 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Сєверного, Невельського та Первомайського Донецької області.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили про успіхи ЗСУ біля Бахмута. Так, українські війська просунулися під мітом за залізничну колію.

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