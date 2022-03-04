ЗСУ витримали напад і вже перейшли до контрнаступу – голова Харківської області

ЗСУ витримали напад і вже перейшли до контрнаступу – голова Харківської області

Ввечері українські військові знищили 3 ворожих танки, а ще один взяли трофеєм.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що українські військові витримали напад російських військ та навіть перейшли до контрнаступу.

Про це голова області сказав в ефірі телемарафону "UAразом".

"Вони (ЗСУ – ред.) витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не те, що дають відсіч, а й вже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону", – заявив Синєгубов.

За його словами, окупанти фактично втратили наступальні ресурси та відмовились від масованих атак бронетехнікою. Натомість росіяни шукають слабкі місця, але українські ЗСУ дають гідну відсіч. Зокрема, ввечері 4 березня українські військові знищили 3 ворожих танки, а ще один взяли трофеєм.

"Ворог розуміє, що він вже не пройде. Йому нічого не залишається, як підступно гатити по житлових масивах, по центру міста, у нас тривають артобстріли цілий день, і ракетні також – і по адміністративних будівлях, і по житлових, на жаль, теж", – розповів голова Харківської ВЦА.