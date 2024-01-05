ЗСУ виявили слабкі сторони ППО російських окупантів в Криму - Гуменюк

Українські військові виявили слабкі сторони ППО російських окупантів. Зокрема, мова йде про тимчасово захоплений Крим.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Ми розуміємо, що система протиповітряної оборони зокрема Кримського півострова, якою вони так пишалися, яку вони так урочисто розгортали, поступово згортається тому, що має друшлаговий вибір - там дірка, там дірка і доводиться перештопувати", - наголосила Наталя Гуменюк.

Вона також додала, що бойова робота на півострові не припиняється. І відбувається вона фактично онлайн.

"Вона фактично відбувається онлайн. І, дійсно навіть в ці моменти коли ми з вами розмовляємо триває бойова робота, відстеження, відпрацювання, протидія і партизанський рух. Все це в комплексі призведе до того, що найвища активність, як і було анонсовано верховним головнокомандувачем буде зосереджена навколо Криму", - підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, що українські Сили оборони під час знешкодження російських військових об'єктів у Криму працювали також за напрямком нової дислокації "шахедів" на півострові.

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