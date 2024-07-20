ЗСУ вийшли з Кринок: чому провалилася битва за плацдарм на лівому березі

Оборона Кринок була від самого початку важкою задачею з обмеженим ресурсом.

ЗСУ тримали Кринки (Херсонська область) дуже довго і в складних умовах. Тепер Україна зменшує для себе можливості наступу в напрямку Криму.

Видання The New York Times із посиланням на українських військових та іноземних експертів медіа стверджує, що від якогось моменту складна і витратна операція у Кринках стала "марною".

Логіка операції була зрозумілою минулої осені, коли українські військові утворили кілька плацдармів на лівобережжі Херсонської області.

"Як мінімум вони мали скувати в регіоні значну кількість російських сил, як максимум ― стати майданчиком для подальшого просування ЗСУ на південь. Утім, за кілька місяців стало очевидно, що повноцінно закріпитись на лівому березі та створити умови для подальшого перекидання військ у Кринках не вдасться", - пише видання.

Співрозмовники видання серед українських військових називали операцію "брутальною": човни, на яких бійці перетинали річку, ставали легкою мішенню для російських мінометників і дронів, а ділянка на лівому березі давно нагадувала ландшафт.

"З військового погляду, знайти обґрунтування для цієї операції складно, ― каже військовий аналітик Еміль Кастехельмі з фінської організації Black Bird Group. ― Якими б не були початкові цілі цієї операції, їх, найімовірніше, досягти не вдалось".

На його думку, від якогось моменту присутність українських військ у Кринках стала "політично вмотивованою" ― українському керівництву було важливо показати, що ЗСУ відступають не всюди, а на деяких ділянках фронту навіть завдають ворогу нових проблем.

Нагадаємо, у матеріалі "Слідство.інфо" йдеться про те, що 788 українських військових зникли безвісти в селі Кринки Херсонської області на Лівому березі Дніпра. Трапилося це в період від жовтня 2023 року до червня 2024 року, писали журналісти з посиланням на дані поліції. Водночас кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою — 262 захисники за цей же період.

Офіційно українське військове командування підтвердило, що ЗСУ таки закріпилися в Кринках восени минулого року – 17 листопада 2023 року.

18 липня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що Збройні сили України продовжують тримати оборону в районі населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра, а ситуація на цьому напрямку є "не такою критичною", як пишуть деякі медіа.

Водночас він підтвердив, що більшість основних позицій українських військ в цьому селі "внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу противника зруйновані вщент".

За словами речника ОСУВ "Таврія", село Кринки перетворилося на груду каміння і стало місцем, в якому "фактично неможливо тримати оборону".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Ситуація не така, як видається!” Що насправді відбувається в Кринках

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