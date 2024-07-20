ЗСУ вийшли з Урожайного: експерт повідомив, що буде далі з просуванням РФ

ЗСУ відійшли з селища Урожайне в Донецькій області, адже війська РФ фактично зруйнували його. Втім, загарбникам буде важко просуватися, бо вся місцевість поруч прострілюється українськими захисниками.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Урожайне залишили з тієї причини, що фактично захищати, тримати позиції в цьому селі було неможливо. Тактика ведення бойових дій російськими окупантами це і передбачає. Вони цілком і повністю знищують будь-яке село, будь-який населений пункт, будь-яке місто, за яке починаються бої. Після того, як ця територія стерта з лиця землі, інтенсифікують штурмові дії, тим самим не залишаючи практично можливості тримати там Силам оборони України позиції", - розповів Коваленко.

Експерт вважає, що в контексті Урожайного слід говорити в комплексі із селищем Старомайорське. Адже наступ на обидва ці населені пункти на Времівському напрямку розпочався практично в один час і тривав понад пів року. Коваленко нагадав, що Урожайне і Старомайорське були звільнені ЗСУ влітку 2023-го.

Наступний напрямок, яким рухатимуться російські окупанти, - на північ, річкою Мокрі Яли. Коваленко вважає, що наступна мета росіян - це просування лівим і правим берегом річки з виходом на Макарівку.

"Тобто наступний майданчик бойових дій - саме Макарівка. Але їм висуватися з Урожайного буде досить проблематично, оскільки ця місцевість прострілюється Силами оборони України. Тому подальший рух буде ускладнений саме тим, що ми продовжуємо тримати на півночі позиції. Хоча росіяни не будуть зупинятися, це факт. Вони будуть і далі наступати. Таке в них бойове завдання", - каже Олександр Коваленко.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомила, що найбільші зусилля окупантів зосередженні на Авдіївському напрямку. Разом з тим армія РФ продовжує наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту.

Читайте також:

Окупантам на фронті гаряче не через спеку! ЗСУ стримують ворога і контратакують