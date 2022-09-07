ЗСУ визнали, що завдавали ударів по аеродромах у тимчасово окупованому Криму

У спільній статті Головнокомандувача Валерія Залужного та першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайла Забродського йдеться, що ЗСУ таки завдавали ударів по тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, йдеться про удари по аеродрому "Саки", де згоріло багато російських літаків.

Стаття Залужного та Забродського опублікована на сайті "Укрінформ".

У статті зазначається, що у РФ є можливість завдавати ракетних ударів вглиб України, у ЗСУ таких можливостей немає. А тому для партнерів України в цій війні буде правильно нарощувати постачання зброї Силам оборони.

"Тільки в цьому випадку можна обговорювати вплив на реальний центр тяжіння рф у цій війні. Він полягає в її “віддаленому” - в розумінні більшості росіян - характері. Завдяки цьому віддаленню громадяни РФ не так болісно сприймають втрати, невдачі, а головне - вартість цієї війни в усіх її розуміннях. Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все - по аеродрому Саки. Завдання ЗС України на 2023 рік - зробити для росіян та на інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей", - йдеться у статті.

Нагадаємо, серпень став місяцем початку визволення Криму від загарбників.

Зазначимо, що зранку, 16 серпня, у Криму пролунали вибухи, піднявся величезний стовп диму.

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