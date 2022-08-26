ЗСУ вкотре вдарили по окупантах у Чорнобаївці та по Антонівському мосту

Українські військові 26 серпня на Херсонщині вкотре завдали ударів по скупченнях російських окупантів у Чорнобаївці та по Антонівському мосту.

Окупанти не матимуть жодного дня спокою.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Мережі.

"Херсонщина. Знову Чорнобаївка, і знову прильоти в район Антонівського мосту. Ні дня рашистам спокою не буде, вибиваємо цю погань з нашої землі", – йдеться в короткій заяві.

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Нагадаємо, раніше українські військові атакували позиції російських військ і склад боєприпасів у Херсонській і Миколаївській областях.

Зауважимо, що для налаштування альтернативних транспортних артерій на Херсонщині загарбники підтягують баржі і понтони, намагаються встановити паромні переправи. Проте усе це перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

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