ЗСУ влаштували добрячу "демобілізацію" окупантам: які у ворога втрати

Сили оборони України також знищили десятки одиницб озброєння та військової техніки російських загарбників.

Українські війська ліквідували на фронті ще 1070 російських окупантів протягом 28 січня.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 29 січня.

Втрати російських військ у живій силі від початку повномасштабної війни сягнули вже 383 180 бійців убитими і пораненими.

Втрати РФ на 29 січня

Загальні бойові втрати ворога орієнтовно становлять:

особовий склад ‒ близько 383180 (+1070) осіб,

танки ‒ 6290 (+10),

бойові броньовані машини ‒ 11696 (+25),

артилерійські системи – 9113 (+16),

РСЗВ – 972 (+0),

засоби ППО ‒ 660 (+0),

літаки – 331 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),

крилаті ракети ‒ 1846 (+1),

кораблі/катери ‒ 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 12149 (+46),

спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).

Втрати російської армії на 29 січня 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зауважимо, що попри втрати, російські війська мають двадцятикратну перевагу в живій силі на Авдіївському напрямку, де влаштовують "м’ясні штурми". Про це заявив екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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