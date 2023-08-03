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ЗСУ влаштували "нічну дискотеку" окупантам на Запоріжжі: видовищне відео

ЗСУ влаштували "нічну дискотеку" окупантам на Запоріжжі: видовищне відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1343
Час на прочитання
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ЗСУ влаштували "нічну дискотеку" окупантам на Запоріжжі: видовищне відео

ЗСУ атакували окупантів на Запоріжжі в нічну пору доби і завдали їм втрат / Скриншот

Українські захисники знищили ворожу бронетехніку, склад з боєприпасами та атакували позиції противника.

ЗСУ на Запоріжжі влаштували низку атак по російських військах із артилерії та касетними боєприпасами.

Відповідним відео в Мережі поділився журналіст, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Так, на відео зафіксовані моменти ударів з боку Сил оборони України по окупантах у Новопрокопівці на Запоріжжі. Коли саме були зняти ці кадри – не вказано.

"Нічна дискотека в Новопрокопівці, що південніше Роботиного Запорізької області. Детонація ворожої бронетехніки після відпрацювання артилерії, горить склад БК та наостанок обстріл касетними боєприпасами російських позицій", – йдеться в повідомленні Бутусова.

"Нічна дискотека" в окупантів на Запоріжжі: ЗСУ атакували ворога касетними боєприпасами

"Нічна дискотека" в окупантів на Запоріжжі: ЗСУ атакували ворога касетними боєприпасами

Ситуація на фронті у Запорізькій області

У свіжій статті The New York Times йдеться, що протягом попереднього тижня сили оборони України активізували контрнаступ двома ударами на півдні: ймовірно, – на Мелітополь та Бердянськ Запорізької області. "Ми починаємо бачити, як росіяни відступають", – сказав виданню екскомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав.

А в МВС України поінформували 3 серпня, що підрозділи Нацгвардії просунулися на 650 м углиб оборони окупантів, на 1,5 км по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
1343
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