ЗСУ влаштували "нічну дискотеку" окупантам на Запоріжжі: видовищне відео

ЗСУ на Запоріжжі влаштували низку атак по російських військах із артилерії та касетними боєприпасами.

Відповідним відео в Мережі поділився журналіст, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Так, на відео зафіксовані моменти ударів з боку Сил оборони України по окупантах у Новопрокопівці на Запоріжжі. Коли саме були зняти ці кадри – не вказано.

"Нічна дискотека в Новопрокопівці, що південніше Роботиного Запорізької області. Детонація ворожої бронетехніки після відпрацювання артилерії, горить склад БК та наостанок обстріл касетними боєприпасами російських позицій", – йдеться в повідомленні Бутусова.

"Нічна дискотека" в окупантів на Запоріжжі: ЗСУ атакували ворога касетними боєприпасами

Ситуація на фронті у Запорізькій області

У свіжій статті The New York Times йдеться, що протягом попереднього тижня сили оборони України активізували контрнаступ двома ударами на півдні: ймовірно, – на Мелітополь та Бердянськ Запорізької області. "Ми починаємо бачити, як росіяни відступають", – сказав виданню екскомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав.

А в МВС України поінформували 3 серпня, що підрозділи Нацгвардії просунулися на 650 м углиб оборони окупантів, на 1,5 км по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.

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