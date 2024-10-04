ЗСУ влаштували розгром російської бронетехніки на одному з напрямків

На Курахівському напрямку українські військові знищили сотні одиниць бронетехніки російської армії. Окупанти кидають великі сили на прорив до Курахового. У жовтні вже було два масовані штурм в районі села Костянтинівка.

Про це повідомив представник прес-служби 79-ої Окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

За його словами, ворог на Курахівському напрямку продовжує активно використовувати бронетехніку і атакує колонами. 1 жовтня окупанти залучили 19 одиниць, а 3 жовтня — 10 одиниць бронетехніки.

"Наші десантники фактично помножили цей російський штурм на нуль. З 10 одиниць техніки наші воїни вразили 7 – танк і 6 бойових броньованих машин з десантом. 20 окупантів в цій атаці загинуло і ще понад 20 були поранені", - зазначив він.

З його слів, росіяни намагаються посилити наступ. Втім, ЗСУ знищують до 10 одиниць техніки за кожну атаку. Ситуація на цьому напрямку стає дедалі напруженішою. Дрималовський наголосив, що з висоти бої виглядають як поля, заповнені сотнями одиниць спаленої російської бронетехніки. Це свідчить про серйозні втрати ворога.

"Цей район, де стоять миколаївські десантники, поблизу села Костянтинівка у Мар’їнській громаді – це фактично кладовище російської бронетехніки", - наголосив він.

Нагадаємо, військові заявили про рекордний розгром армії РФ під час спроби ворога контратакувати у Вовчанську на Харківщині.

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