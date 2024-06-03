ЗСУ влаштували серію ударів по території РФ: в ISW оцінили, чи били західною зброєю

Українські війська атакували колону російської техніки в Курській області та ворожу базу постачання в Бєлгородській області.

З’явилася інформація, що українські війська завдали ударів по військових об’єктах Росії у Бєлгородській та Курській областях 1 та 2 червня. Однак аналітики ISW не знайшли жодних доказів того, що українці використовували задля ударів західну зброю.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як стверджували російські мілітаріблогери, українські війська завдали удару по колоні невстановленої ворожої техніки в Суджі Курської області (приблизно за 5 км від кордону у найближчій точці). Водночас Міноборони Росії стверджувало, що війська знищили український безпілотник над Курською областю.

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Один російський мілблогер критикував війська РФ за те, що вони продовжують використовувати машини в довгих колонах, незважаючи на неодноразові випадки українських ударів по таких колонах протягом війни.

В обліковому записі з відкритим вихідним кодом X зазначено, що невідомі українські джерела заявили, що колона складалася з 18 російських автомобілів.

Російські посадовці та мілблогери 2 червня заявили, що українські війська влаштували атаку з РСЗВ по місту Шебекіно Бєлгородської області (приблизно за 5 км від кордону). В результаті загинув заступник голови Корочанського району Ігор Нечипоренко, були поранені кількох районних і селищних голів.

В іншому обліковому записі X із відкритим джерелом із посиланням на фото та зображення заявили, що українські війська завдали удару по російській базі постачання у промисловому районі Шебекіного.

"Українські офіційні особи не коментували ці удари станом на цей звіт, і ISW не може незалежно підтвердити системи, використані для цих ударів, або цілі цих ударів. ISW не знайшов жодних доказів того, що українські сили використовували під час цих ударів зброю, надану Заходом", – йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, за інформацією Forbes, після дозволу з боку США на удари по території Росії українські війська вгатили із систем HIMARS по Бєлгороду.

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