ЗСУ влаштували ніч "бавовни" окупантам: у Генштабі розповіли, які цілі вдалося знищити

Вертоліт

У ніч проти 17 лютого українські захисники провели результативну атаку на об’єкти ворога в тимчасово окупованому Криму. В районі населеного пункту Камишли було уражено російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Окрім ураження авіаційної техніки, Сили оборони завдали ударів по інфраструктурі, що забезпечує роботу ворожих безпілотників. Зокрема, 16 лютого 2026 року було уражено три пункти управління БпЛА окупантів:

У районі Гуляйполя (тимчасово окупована територія Запорізької області);

У районі населеного пункту Затишшя (тимчасово окупована територія Запорізької області);

У районі Анатоліївки (Курська область, РФ).

«Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російського агресора», — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, Сили оборони України також завдавали ударів по військових та логістичних об’єктах РФ як на її території, так і на тимчасово окупованих землях. У ніч на 17 лютого підрозділи ЗСУ уразили нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї Росії.

Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних об’єктів півдня РФ із потужністю близько 6,6 млн тонн нафти на рік та відіграє роль у забезпеченні російської армії.

Крім того, українські військові уразили райони зосередження противника на тимчасово окупованих територіях Запорізької області — зокрема поблизу Розівки та Любимівки. Під удари також потрапили логістичні об’єкти ворога, серед яких склади матеріально-технічного забезпечення в Донецьку та районі Лідине, а також вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії у Зеленополі.