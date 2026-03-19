ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
635
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ влаштували пекельну добу росіянам: Генштаб розкрив втрати

Армія РФ зазнала суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Автор публікації
Анастасія Павленко
© Associated Press

Втрати РФ у війні проти України на сьогодні становлять орієнтовно 1,28 млн військових. Сили оборони України нейтралізували 1 520 окупантів.

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про втрати противника станом на 19 березня.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.03.26 становлять:

  • особовий склад ЗС РФ: близько 1 284 090 (+1 520) осіб

  • танки: 11 786

  • бойові броньовані машини: 24 233 (+4)

  • артилерійські системи: 38 538 (+32)

  • РСЗВ: 1 691 (+3)

  • засоби ППО: 1 333 БПЛА оперативно-тактичного рівня: 185 724 (+1 391)

  • кораблі/катери: 33

  • автомобільна техніка та автоцистерни: 84 129 (+155)

  • спеціальна техніка: 4 092 (+1)

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська посилюють угруповання на півдні України та перекидають підрозділи морської піхоти для участі у штурмових діях.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie