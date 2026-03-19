ЗСУ влаштували пекельну добу росіянам: Генштаб розкрив втрати
Армія РФ зазнала суттєвих втрат у живій силі та техніці.
Втрати РФ у війні проти України на сьогодні становлять орієнтовно 1,28 млн військових. Сили оборони України нейтралізували 1 520 окупантів.
Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про втрати противника станом на 19 березня.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.03.26 становлять:
особовий склад ЗС РФ: близько 1 284 090 (+1 520) осіб
танки: 11 786
бойові броньовані машини: 24 233 (+4)
артилерійські системи: 38 538 (+32)
РСЗВ: 1 691 (+3)
засоби ППО: 1 333 БПЛА оперативно-тактичного рівня: 185 724 (+1 391)
кораблі/катери: 33
автомобільна техніка та автоцистерни: 84 129 (+155)
спеціальна техніка: 4 092 (+1)
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська посилюють угруповання на півдні України та перекидають підрозділи морської піхоти для участі у штурмових діях.