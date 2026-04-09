ЗСУ влаштували пекельну добу росіянам: Генштаб розкрив втрати

Окупант / © Associated Press

Реклама

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати ворога у війні склали 1 307 540 осіб

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.04.26 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 307 540 (+1 040) осіб

танків — 11 847 (+1)

бойових броньованих машин — 24 370 (+2)

артилерійських систем — 39 689 (+64)

РСЗВ — 1 724 (+1)

засобів ППО — 1 341

літаків — 435

гелікоптерів — 350

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 227 539 (+2 238)

крилатих ракет — 4 517

кораблів/катерів — 33

підводних човнів — 2

автомобільної техніки та автоцистерн — 88 332 (+229)

спеціальної техніки — 4 119 (+2)

Раніше головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 480 кв. км території у двох областях України.

Реклама

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують нести втрати особового складу і все більше покладаються на погано навчену та недостатньо оснащену піхоту для досягнення успіхів. Росіяни також перейшли до тактики інфільтрації для досягнення успіхів по всьому фронту, але останнім часом зазнають труднощів із закріпленням на нових позиціях, що частково дозволило Україні провести контрнаступ на півдні України в лютому 2026 року.