ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
429
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ влаштували пекельну добу росіянам: Генштаб розкрив втрати

Втрати російської окупаційної армії далі зростають: ворог активно втрачає техніку та озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Станом на 12 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 311 180 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 070 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 311 180 (+1 070)

  • танків — 11 859 (+8)

  • бойових броньованих машин — 24 384 (+3)

  • артилерійських систем — 39 871 (+73)

  • РСЗВ — 1 727 (+1)

  • засоби ППО — 1 345 (+1)

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 350

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 233 866 (+2 081)

  • крилаті ракети — 4 517

  • кораблі / катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 88 914 (+216)

  • спеціальна техніка — 4 121

Раніше головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 480 кв. км території у двох областях України.

Дата публікації
Кількість переглядів
429
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie