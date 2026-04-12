ЗСУ влаштували пекельну добу росіянам: Генштаб розкрив втрати
Втрати російської окупаційної армії далі зростають: ворог активно втрачає техніку та озброєння.
Станом на 12 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 311 180 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 070 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 311 180 (+1 070)
танків — 11 859 (+8)
бойових броньованих машин — 24 384 (+3)
артилерійських систем — 39 871 (+73)
РСЗВ — 1 727 (+1)
засоби ППО — 1 345 (+1)
літаків — 435
гелікоптерів — 350
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 233 866 (+2 081)
крилаті ракети — 4 517
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 88 914 (+216)
спеціальна техніка — 4 121
Раніше головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 480 кв. км території у двох областях України.