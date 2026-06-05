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- Війна
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ЗСУ влаштували пекло для ворога: оновлені цифри втрат армії РФ за добу
Понад півтори тисячі окупантів було ліквідовано чи поранено за останню добу.
Російська армія продовжує зазнавати катастрофічних втрат на полі бою. Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу статистику щодо знищеної техніки та особового складу окупантів.
Про це Генштаб повідомив у Мережі.
Втрати РФ на 5 червня 2026 року
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабної війни проти України до 5 червня 2026 орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 370 890 (+1550) осіб
танків — 11 980 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 684 (+8) од.
артилерійських систем — 43 315 (+68) од.
реактивних систем залпового вогню — 1 832 (+2) од.
засобів протиповітряної оборони — 1 404 (+1) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних роботизованих комплексів — 1 576 (+14) од.
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 329 772 (+2046) од.
крилатих ракет — 4 733 (+0) од.
кораблів/катерів — 33 (+0) од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 103 300 (+329) од.
спеціальної техніки — 4 250 (+2) од.
Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський у відкритому листі закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити війну, наголосивши, що вона стала його особистим вибором без реальних причин, а відносини між народами перетворилися на статистику втрат. Ресурси Кремля для купівлі лояльності росіян вичерпуються, а війна вже принесла їм дефіцит та страх перед мобілізацією. За даними Києва, у травні РФ втратила понад 30 тис. військових із аномально високим рівнем смертності, тоді як українські втрати в 5-6 разів менші.
Зеленський попередив: якщо Путін не припинить агресію, Україна продовжить боротьбу, що неминуче призведе до внутрішньої втоми Росії та загрози самому режиму.