ЗСУ влаштували пекло для ворога: оновлені цифри втрат армії РФ за добу

Знищена російська військова техніка / © УНІАН

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Російська армія продовжує зазнавати катастрофічних втрат на полі бою. Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу статистику щодо знищеної техніки та особового складу окупантів.

Про це Генштаб повідомив у Мережі.

Втрати РФ на 5 червня 2026 року

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабної війни проти України до 5 червня 2026 орієнтовно становлять:

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особового складу — близько 1 370 890 (+1550) осіб

танків — 11 980 (+2) од.

бойових броньованих машин — 24 684 (+8) од.

артилерійських систем — 43 315 (+68) од.

реактивних систем залпового вогню — 1 832 (+2) од.

засобів протиповітряної оборони — 1 404 (+1) од.

літаків — 436 (+0) од.

гелікоптерів — 353 (+0) од.

наземних роботизованих комплексів — 1 576 (+14) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 329 772 (+2046) од.

крилатих ракет — 4 733 (+0) од.

кораблів/катерів — 33 (+0) од.

підводних човнів — 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 103 300 (+329) од.

спеціальної техніки — 4 250 (+2) од.

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський у відкритому листі закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити війну, наголосивши, що вона стала його особистим вибором без реальних причин, а відносини між народами перетворилися на статистику втрат. Ресурси Кремля для купівлі лояльності росіян вичерпуються, а війна вже принесла їм дефіцит та страх перед мобілізацією. За даними Києва, у травні РФ втратила понад 30 тис. військових із аномально високим рівнем смертності, тоді як українські втрати в 5-6 разів менші.

Зеленський попередив: якщо Путін не припинить агресію, Україна продовжить боротьбу, що неминуче призведе до внутрішньої втоми Росії та загрози самому режиму.

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