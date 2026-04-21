ТСН у соціальних мережах

Війна
125
1 хв

ЗСУ влаштували російській армії пекельну добу: артилерійський погром та "мінус" полк за день

Генштаб ЗСУ звітує про масштабне знищення артилерійських підрозділів ворога — «мінус» 82 системи за добу.

Ірина Лаб'як
Розбита позиція російських військ

Розбита позиція російських військ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Загальні втрати російської армії в Україні вже сягнули 1 320 310 бійців. Лише за останню добу Сили оборони ліквідували ще понад тисячу окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення до 21 квітня орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 320 310 (+1 040) осіб

  • танків — 11 884 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 24 429 (+7) од.

  • артилерійських систем — 40 478 (+82) од.

  • РСЗВ — 1 749 (+1) од.

  • засобів ППО — 1 350 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 250 463 (+1 905) од.

  • крилатих ракет — 4 549 (+0) од.

  • кораблів / катерів — 33 (+0) од.

  • підводних човнів — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 90 763 (+192) од.

  • спеціальної техніки — 4 132 (+0) од.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що на сьогодні Росія втрачає 254 військових на квадратний кілометр, а на Донеччині — 428. Втрати ворога перевищують темпи його мобілізації.

