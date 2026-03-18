ЗСУ влаштували російській армії пекельну добу: які втрати ворога

Втрати РФ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога станом на ранок 18 березня. За добу українські захисники ліквідували або поранили ще 1710 російських окупантів та знищили десятки одиниць техніки.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Втрати Росії на 18 березня

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни і до 18 березня 2026 року орієнтовно сягають:

особового складу — близько 1 282 570 (+1 710) осіб,

танків — 11 786 (+3) од.

бойових броньованих машин — 24 229 (+11) од.

артилерійських систем — 38 506 (+29) од.

РСЗВ — 1 688 (+0) од.

засобів ППО — 1 333 (+0) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 349 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 184 333 (+1 189) од.

крилатих ракет — 4 468 (+0) од.

кораблів/катерів — 33 (+0) од.

підводних човнів — 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 83 974 (+230) од.

спеціальної техніки — 4 091 (+0) од.

Зауважимо, міф про невичерпні ресурси РФ руйнується: 2025 року втрати окупантів уперше перевищили темпи мобілізації. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за мобілізації 406 тис. осіб ворог втратив близько 418 тис, убитими й пораненими. Попри збільшення угруповання до 713 тис. солдатів, російська машина поповнення не встигає за інтенсивністю боїв, адже українські захисники щодня виводять з ладу 1000 — 1100 загарбників.