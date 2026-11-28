Російський FPV-дрон / © Associated Press

Реклама

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області українські захисники завдали удару по пункту постійної дислокації російського підрозділу випробувального центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон».

Про це повідомили у Силах оборони Півдня України.

Реклама

Удар ЗСУ по «Рубікону» в Бердянську: що знищено та які втрати РФ

«За наявними розвідувальними даними, знищено навчально-тренувальну базу для підготовки пілотів ворога, місця розташування особового складу та зберігання безпілотників. Також підтверджено ураження представників керівного складу підрозділу. Попередньо, втрати противника можуть становити більше 30 загиблих та до 70 поранених», — йдеться у повідомленні військових.

Реклама

Після влучання на території об’єкта почалася вторинна детонація боєприпасів, яка тривала певний час. За інформацією Сил оборони Півдня, через значну кількість поранених російських військових терміново доправляли до місцевої лікарні Бердянська. Тіла загиблих окупантів, за наявними даними, вивезли з міста у напрямку тимчасово окупованого Маріуполя.

Хто організував атаку на базу російського «Рубікона»

Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об’єднаної вогневої підтримки угруповання військ «Південь».

До виконання бойового завдання залучили кілька українських підрозділів і спецслужб:

Harpy Group;

Службу зовнішньої розвідки України;

Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ;

422-й окремий полк безпілотних систем «Luftwaffe»;

427-му окрему бригаду безпілотних систем «Рарог».

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі українські військові завдавали ударів по російських операторах безпілотників. Зокрема, «Загони Буданова» ліквідували трьох пілотів елітного формування «Рубікон» та поранили ще одного. Операція відбулася у тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області.

Реклама

Новини партнерів