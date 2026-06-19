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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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301
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ЗСУ влаштували ворогу "пекельний" червень: Генштаб розкрив добові втрати

Окрім живої сили, ворог втратив 441 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн лише за добу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Втрати РФ

Втрати РФ / © Associated Press

Сили оборони України за 18 червня ліквідували або поранили ще 1370 російських військових. Окрім того, знищено десятки ворожих артилерійських систем.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 19 червня 2026 року

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабної війни до 19 червня 2026 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 389 420 (+1 370) осіб

  • танків — 12 040 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 783 (+4) од.

  • артилерійських систем — 44 298 (+58) од.

  • реактивних систем залпового вогню — 1 881 (+4) од.

  • засобів протиповітряної оборони — 1 432 (+1) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземних роботизованих комплексів — 1 688 (+4) од.

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 359 557 (+1 968) од.

  • крилатих ракет — 4 787 (+4) од.

  • кораблів і катерів — 33 (+0) од.

  • підводних човнів — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 108 866 (+441) од.

  • спеціальної техніки — 4 309 (+3) од.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія щомісяця втрачає на фронті щонайменше 30 тис. військових вбитими та пораненими. Глава держави наголосив, що цей показник зростатиме завдяки посиленню української оборони, а також підкреслив, що ЗСУ наразі є головною армією Європи, здатною стримувати ворожу агресію.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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