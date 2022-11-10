ЗСУ влучили по великому скупченню окупантів у Каховці: "Дуже гарно розлітались"

ЗСУ в Каховці на Херсонщині завдали влучного удару по великому скупченню російських військ.

Про це радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив у Мережі.

"В Каховці приліт по великому скупченню окупантів, які базувались на станції переливання крові. Місцеві кажуть, що дуже гарно розлітались", – йдеться в заяві.

Хлань також поінформував, що окупанти переміщують свою техніку на лівий берег Дніпра, а українські сили її знищують. Наприклад, 9 листопада "знатно вибухало в Олешках".

Що відбувається на Херсонщині

У Генштабі ЗСУ повідомили, що контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині ще тривають, тому інформацію про відхід російських військ поки не можна ані спростувати, ані підтвердити.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог переміщує озброєння й техніку на Херсонщині, проте частина російських військ досі перебуває на правобережжі.

Водночас головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що лише за 9 листопада українські захисники звільнили 12 населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині.

Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу наказав своїм військам відійти від Херсона, адже там їм загрожувало оточення, повідомили аналітики видання Financial Times.

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