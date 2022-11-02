ЗСУ влучили в російські системи ППО в Херсоні, з яких ворог атакував Миколаїв

Уражені ворожі системи ППО навіть зафіксовані на фото.

Українські військові завдали вдалого удару по російських військах у Херсоні, поціливши у ворожі системи протиповітряної оборони.

Про це депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив у Мережі 2 листопада.

"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв", – йдеться в заяві.

"Залишками техніки можна насолодитись на фото", – додав Хлань.

Фото з Facebook-сторінки Сергія Хланя

Нагадаємо, раніше вдень 2 листопада у Херсоні було чутно звуки вибухів. Повідомлялося про ймовірні влучання в Антонівський міст.

Зауважимо, Росія продовжує перекидати війська та техніку через Дніпро в очікуванні наступу ЗСУ на Херсон. Окупанти готуються до евакуації окремих підрозділів і військової техніки з правого берега та зібрали плавзасоби для швидкої втечі.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що командування російських військ вже змирилось з тим, що вони втратять правобережну частину Херсонщини, а бої імітуватимуть. На цю імітацію відправлять найменш цінний ресурс, натомість евакуація цінного буде забезпечена протягом 2двох тижнів.

За оцінками американської розвідки, ЗСУ можуть до грудня просунутися на Донбасі та звільнити Херсон.

Побут захисників: чим живуть і як виборюють перемогу українські військові

Читайте також: