ЗСУ влучним пострілом філігранно знищили роту російських окупантів (відео)

Окупанти переміщувалися лісосмугою та потрапили у поле зору українських військових.

Українські військові філігранно знищили роту російських окупантів. Сталося це ще в листопаді 2022 року.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом”.

Як зазначається, аеророзвідка батальйону К-2 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи опублікувала кадри бою в листопаді 2022 року, де виявила та знищила роту живої сили противника.

На кадрах видно, як українських дрон “слідкує” за переміщенням живої сили окупантів, які прямували лісосмугою. Якоїсь миті військові РФ пропали з поля зору - ймовірно, сховалися в бліндажі. В цю мить до них прилетів снаряд.

ЗСУ філігранно знищили роту російських окупантів

Нагадаємо, що ЗСУ натякнули росіянам на знищення всього Чорноморського флоту біля Керченського мосту.

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